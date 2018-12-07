Кубанский винодел победил во всероссийском конкурсе «Молодая лоза»

Итоги отраслевых состязаний подвели в Анапе.

Всего в конкурсе приняли участие 45 молодых виноделов из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и Республики Крым. Предварительный отбор прошли 24 человека, а до очного этапа в Анапе добрались 19 конкурсантов.

Виноделы в финале выполнили несколько теоретических и практических заданий: рассказывали о болезнях винограда и называли необходимые показатели созревания ягоды для разных типов вин, определяли сорта винограда и другие характеристики пяти образцов белого, розового и красного вина российского производства, выявляли дефекты вина в пяти специально подготовленных образцах.

Первое место занял технолог винодельни «Кубань-Вино» Виталий Егоров, второй стала технолог Инкерманского завода марочных вин Виктория Воеводина, на третьем месте — инженер-технолог новороссийской винодельни «Имение «Сикоры»» Екатерина Юдина.

Победители, занявшие первое и второе места, поедут во Францию, где побывают на местных винодельнях, познакомиться с производством винной пробки и бочек всемирно известных компаний. Также Егоров и Воеводина смогут пройти курс обучения в Научно-методическом центре при Севастопольском филиале МГУ имени Ломоносова. Юдина как бронзовый призер конкурса поедет в 2019 году на международный саммит виноделов и энологов, сообщает пресс-служба краевого министерства сельского хозяйства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», конкурс «Молодая лоза» стартовал на курорте 6 декабря. А 7 декабря, после финала, для конкурсантов провели встречу со всемирно известными экспертами и сомелье.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник