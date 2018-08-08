Кубанский художник находит дерево для сувениров на Азовском и Черном морях

Среди сувениров мастера — маяки, чайки, домики, композиции на морскую тему.

Евгений Рифей живет возле Азовского моря. Он обратил внимание на то, что отдыхающим предлагают сувениры только зарубежного производства. Художника попросили сделать на заказ композицию с домиками на морской коряге. Так появились новые сувениры.

Материалы, необходимые для творчества, Евгений Рифей находит на берегах Азовского и Черного морей в отдаленных уголках диких пляжей.

По словам мастера, когда дерево собрано, его следует тщательно вымыть от мелкого мусора, камней и ракушечника. Затем идет сушка. Нужно внимательно следить за состоянием дерева, чтобы это не повлияло на качество изделия, сообщает Metronews.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник