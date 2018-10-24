Кубанским аэропортам предложили дать имена генерала Трошева и маршала Жукова

Старт федерального проекта «Великие имена России» обсудили 24 октября в рамках круглого стола в Краснодаре.

Сейчас на официальном сайте открыто голосование. Любой желающий может предложить свой вариант переименования аэропортов. В масштабной акции участвуют 45 городов.

На Кубани выбрать имя можно для аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы. Как отметил заместитель председателя Общественной палаты края Владимир Коробчак, нужно понимать, что эти названия станут важной составляющей туристических брендов городов.

«Через Кубань проходит очень большой турпоток. И не только турпоток, люди пользуются и служебными поездками. И если аэропорты будут называться чьим-то именем, я думаю, люди будут интересоваться, кто же это такой, что он сделан для Кубани и России в целом», — сказал заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края Владимир Коробчак.

«Очень важно понимать, что имя аэропорта не должно иметь двоякости. Оно должно быть общепринятым и общепризнанным, не носить никакого негативного оттенка. Наша главная цель — это продвижение территории», — пояснила официальный представитель международных аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы Анна Шалимова.

В социальных сетях созданы группы проекта «Великие имена России». Там можно получить исчерпывающую информацию о претендентах и ходе голосования. До 7 ноября будут определены три варианта для каждого из аэропортов.

Финальный выбор жителям предстоит сделать только за одного кандидата.

Проголосовать можно будет на сайте, с помощью СМС и по телефону горячей линии: (+7)800-707-93-17. Также поставить галочку можно будет в мобильных пунктах.

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