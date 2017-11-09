Кубанским фермерам выдадут гранты на развитие семейных животноводческих ферм

В Краснодаре 9 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору претендентов, желающих получить эту господдержку в 2017 году.

В 2017 году на программу развития семейных животноводческих ферм выделили 155,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Комиссия, в которую вошли замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Ким Тертица, специалисты краевого минсельхоза, представители отраслевых ассоциаций, рассмотрела 17 бизнес-проектов. Лучшим из них выдадут господдержку. Заявки на конкурс подали в основном фермеры-животноводы, которые занимаются разведением крупного рогатого скота.

«В основном, представлены бизнес-планы по строительству новых животноводческих комплексов, в том числе молочного направления. Они небольшие — до 300 голов, но, уверен, будут эффективными. Это существенный вклад в увеличение дойного стада», — отметил Тертица.

Он напомнил, что в 2017 году семейные животноводческие фермы, выращивающие крупный рогатый скот, могут претендовать на гранты в сумме до 30 млн рублей, остальные направления животноводства — до 21,6 млн рублей.

С 2012 года в крае работает программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». За это время господдержку в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм получили 45 глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Во всех случаях фермы были созданы.

Всего за 2012-2016 годы на развитие семейных животноводческих ферм выплатили в виде грантов 404,6 млн рублей. Из них 138,9 млн рублей из краевого бюджета, 265,7 млн рублей — из федерального. Расходы собственных средств фермеров запланировали на уровне 248,6 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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