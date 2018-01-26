Кубанским медикам в 2018 году увеличат зарплату

Об этом говорили 26 января на селекторном совещании в администрации региона. Провела его вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

На связи — заместители глав районов по социальным вопросам. Как отметила Минькова, регион успешно выполнил все обязательства, которые прописаны в майских указах президента. Сейчас перед районами стоит задача обеспечить рост зарплаты работников бюджетной сферы. Деньги в муниципалитеты уже перечислены.

Еще один важный вопрос, который обсуждали на селекторе, — это легализация трудовых отношений. Некоторые жители Кубани продолжают работать, не оформляя договор.

«В Краснодарском крае 613 тыс. человек по-прежнему не оформлены. Мы бьемся, бьемся, а у нас как было 600 тыс., так и остается. Мы теряем почти 1 млрд рублей налогов из-за того, что такое огромное количество людей официально не трудоустроено. Коллеги, эту работу надо проводить по-другому. Просто отчеты ради отчетов никому не нужны», — заявила Анна Минькова.

Вице-губернатор поручила министерству соцзащиты края вместе с руководителями муниципалитетов и правоохранителями проводить регулярные рейды по выявлению нелегальных работников.

На совещании также говорили о безопасности детей и о работе школьных психологов. Они должны быть в каждом учебном заведении, отметила Минькова.

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