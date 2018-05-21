Кубанским многодетным семьям передали в собственность 169 земельных участков

В Краснодаре 21 мая под председательством вице-губернатора Сергея Болдина состоялось селекторное совещание по вопросу обеспечения землей граждан, имеющих трех и более детей.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств края, а также главы муниципальных образований. В Краснодарском крае, по состоянию на 1 мая, многодетным семьям предоставили более 14 тыс. земельных участков в аренду и 169 — в собственность.

«На сегодняшний день значительное количество многодетных семей все еще остаются нуждающимися в обеспечении земельными участками», — подчеркнул заместитель главы региона и поручил главам муниципалитетов принять необходимые меры по изысканию свободных земельных участков, пригодных для предоставления многодетным семьям. Речь идет об участках для строительства жилого дома. В их число входят земли федеральной и краевой собственности.

В перечнях земельных участков, подлежащих предоставлению многодетным семьям, имеется лишь 910 свободных земельных участков. Еще около 900 запланировано включить в реестр.

Также в ходе совещания обсудили вопрос об оборудовании предоставленных и планируемых участков инженерной инфраструктурой. Как отметил вице-губернатор, обеспечение необходимыми ресурсами — светом, водой, газом, подъездными путями и другими объектами — первоочередная задача для глав муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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