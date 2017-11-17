Кубанским водителям напомнили о необходимости сменить резину перед поездкой в горы

В Краснодарском крае 18 и 19 ноября ожидаются туманы.

В тумане расстояние до предметов искажается и кажется больше, чем есть на самом деле. А больше всего аварий на краевых дорогах происходит в выходные дни. Поэтому сотрудники ГИБДД рекомендуют автомобилистам быть внимательнее на дорогах, снижать скорость и соблюдать дистанцию.

В горных районах Кубани уже наступили заморозки, а значит, автомобилистам пора традиционно менять резину.

«Тем, кто уже сейчас отправляется в горы, необходимо сменить летнюю резину на зимнюю, потому что это действительно влияет на безопасность. Необходимо помнить, что в результате гололеда ваш тормозной путь значительно увеличится, и вы можете составить заторовую помеху для других автомобилистов», — предупредила начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

На Красной Поляне лавиноопасно, спасательные службы рекомендуют сочинцам и гостям курорта воздержаться от похода в горы. С 20 ноября на Кубани похолодает. Температура будет опускаться постепенно, и уже к середине недели достигнет 4-5 °C с ночными заморозками. Но 18 и 19 ноября в крае все еще будет тепло. В среднем столбики термометров поднимутся до 10 °C.

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