Кубанских школьников просят получить СНИЛС

Подростки, которые планируют работать на каникулах, должны получить СНИЛС. Это обязательное условие для всех несовершеннолетних, решивших летом заработать.

Для этого учащимся необходимо зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования и получить пластиковое удостоверение с номером личного счета. Его выдают один раз и на всю жизнь. Именно на него работодатель передает всю информацию о стаже и страховых взносах сотрудника. Это позволяет рассчитать сумму будущей пенсии.

СНИЛС может получить каждый, кому уже исполнилось 14 лет, самостоятельно или вместе с родителями, если паспорта еще нет. Заявления принимают в Управлении пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. В Краснодарском крае в системе уже зарегистрированы более 6,5 млн граждан, более миллиона из них — несовершеннолетние.

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