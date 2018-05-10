Кубанских туристов предупредили о необходимости регистрации в МЧС перед походом

В горах Сочи погиб 30-летний турист. Он вместе с товарищем решил отделиться от организованной группы и спуститься по тропе, проход по которой строго запрещен.

В итоге один из путешественников сорвался со склона и получил серьезные травмы головы и перелом позвоночника. Спасатели помочь ему не смогли. Тело погибшего доставили в город, обстоятельства ЧП выясняют следователи.

«В настоящее время с целью установления точных причин смерти погибшего назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин произошедшего события. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Состояние второго мужчины медики оценили как удовлетворительное.

В тот же день в районе Агурского водопада сбились с тропы мать с дочерью. Их сотрудники МЧС отыскали быстро.

Такие случаи на сочинских высотах не единичны. С начала года выезжать на поиски заблудившихся туристов пришлось 11 раз, 15 человек удалось спасти, двое погибли. Как правило, трагедия случается из-за пренебрежения правилами безопасности, говорят специалисты. И напоминают, что прежде чем идти в поход, нужно тщательно подготовиться. В первую очередь, за две недели до начала прогулки встать на учет в МЧС.

«В заявке указывается название, адрес и телефон организации, даты начала и окончания похода, маршрут движения и предполагаемое время прохождения. Вставших на учет туристов информируют о потенциальной опасности маршрута, о гидро- и метеоусловиях в районе предполагаемого похода», — пояснила специалист информационно-аналитического отдела ЮРПСО МЧС РФ Юлия Сызранцева.

Спасатели расскажут, что делать в случае ЧП, и обозначат место, где можно выйти на связь с аварийными службами. Кроме того, сотрудники МЧС проверят, безопасно ли туристическое оборудование.

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