Кубанских ученых наградили премиями Правительства РФ за научные труды в сфере сельского хозяйства

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о награждении премией 141 соискателя из 19 субъектов РФ.

Документ опубликован 22 декабря на сайте кабмина.

Ежегодные правительственные премии в размере 2 млн рублей учреждены с 1 января 2014 года. В этом году их удостоены труды в области медицины, энергетики, геологии, материаловедения, машиностроения, информационных технологий, строительства, биотехнологий и сельского хозяйства.

В числе награжденных директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса» Сергей Гаркуша, его заместители Виктор Ковалев и Жанна Мухина, главный научный сотрудник учреждения Валентин Шиловский, а также ведущие научные сотрудники Елена Дубина и Любовь Есаулова.

Награды также удостоены профессор кафедры КубГАУ Григорий Зеленский, заведующий лабораторией «Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия» Иван Супрун.

Руководителю рисоводческого племенного завода «Красноармейский» Сергею Кизиньку присуждена премия за работу с генетическими ресурсами риса с использованием постгеномных и клеточных технологий для решения проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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