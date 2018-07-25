Кубанских водителей попросили летом быть внимательнее на дорогах

На Кубани 25 июля произошло два резонансных ДТП.

Первая автомобильная авария под Краснодаром унесла две человеческие жизни. ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской. По информации ГИБДД края, 21-летний водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и в лобовую столкнулся с иномаркой. От удара «семерку» смяло, а внедорожник выбросило с проезжей части. Погибли два пассажира ВАЗа. Водитель иномарки и предполагаемый виновник ДТП сейчас находятся в больнице.

Другая крупная авария произошла в Туапсе около 7:00. Большегруз с прицепом на скорости врезался в припаркованные автобусы, в результате пассажирская «газель» перевернулась. Предполагаемый виновник столкновения — 26-летний водитель грузовика. Он не справился с управлением и снес с проезжей части три пассажирских автобуса.

«Мужчину высаживали на остановке. Толком не успел ничего понять — автобус получил удар сзади, очнулись все в непонятном положении. Заднее окно было разбито, я вылез. Все сидячие места были заняты, видел только знакомого мужчину — он весь в крови, охранник нефтебазы тоже был весь в крови, голова разбита. Одна женщина в бессознательном состоянии», — рассказал очевидец ДТП Иван Николаенко.

Сейчас в больнице остаются трое пострадавших, а в причинах аварии разбираются автоинспекторы. Они отмечают, что ежегодно в летний период количество ДТП увеличивается в несколько раз. По дорогам края идет большой поток автомобилей со всей страны, и порой именно отсутствие терпения вынуждает водителей нарушать правила и создавать опасную ситуацию на дороге.

«Огромная просьба к водителям быть в это время внимательными и обязательно соблюдать скоростной режим. А при первых признаках усталости нужно принять все возможные усилия, чтобы остановить транспортное средство и отдохнуть», — сказала начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Особое внимание на дороге нужно уделить детям. Не стоит перевозить ребенка на переднем сидении и без специального кресла. Немаловажно и состояние транспорта. Перед большим путешествием лучше пройти полный технический осмотр.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ДТП в Туапсе собралась автомобильная пробка.

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