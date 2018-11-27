Кубанских водителей предупредили о тумане на дорогах

Госавтоинспекция Краснодарского края призвала автолюбителей соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

«В утренние и вечерние часы на Кубани возможен туман. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой помнить об особенностях управления транспортными средствами в условиях недостаточной видимости, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24»» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Во время тумана водителям необходимо включить ближний свет фар, противотуманные фары. При попадании в полосу тумана нужно плавно снизить скорость, увеличить дистанцию между движущимися машинами. Следует избегать резких маневров и торможений, исключить выезд на полосу встречного движения. Подъезжая к пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, перекресткам, железнодорожным переездам, необходимо снизить скорость.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник