Кубанских врачей перед ЧМ-2018 научат оказывать помощь на футбольных матчах

КубГМУ обучает медиков, которые будут работать на стадионе «Фишт» в Сочи, по специальной футбольной программе.

В минздраве края пояснили, что на базе Кубанского медицинского университета проводится обучение специалистов по программе «Оказание экстренной медицинской помощи при проведении футбольных матчей». Уточняется, что обучение проходят врачи и медработники, которые будут работать непосредственно на стадионе «Фишт», а также сотрудники скорой помощи в Сочи и тех городах региона, где будут базироваться национальные сборные — Анапа, Геленджик, Краснодар. Для специалистов скорой помощи также проводили курсы иностранного языка.

По данным минздрава, к чемпионату мира в Сочи закупили 20 реанимобилей, завершается закупка таких машин в города размещения тренировочных баз. Приобретены дополнительные медицинские изделия и лекарства, в том числе оборудование для анестезиологии и реанимации, хирургии и стоматологии.

В Сочи сформировали бригады скорой помощи, которые будут работать на стадионе «Фишт» и площадке фестиваля болельщиков. На стадионе создали семь медицинских пунктов, будет работать 21 мобильная бригада, в том числе две на игровом поле. В составе этих бригад — анестезиологи-реаниматологи, врачи скорой медицинской помощи, фельдшеры и другие специалисты, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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