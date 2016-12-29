Кубанский «Агрокомплекс» будет поставлять продукцию в Европу и Азию

«Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» планирует начать поставки мясной продукции в Европу и Азию.

«Агрокомплекс» опубликовал объявление о поиске специалиста по сертификации, ответственного за аккредитацию продукции предприятия в Европе и Азии. В обязанности кандидата входит подготовка разрешительных документов, сотрудничество с госорганами, составление контрактов.

Гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина подтвердил, что компания действительно рассматривает все возможности расширения сбыта. По его мнению, на рынки Европы и Азии можно поставлять всю линейку продуктов производителя.

Летом «Агрокомплекс» получил разрешение Россельхознадзора на экспорт свинины и говядины в Азербайджан, Армению, Белоруссию и Киргизию. А с начала года холдинг отправил 20 т свинины и мяса птицы в Грузию, пишет «Коммерсантъ».

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