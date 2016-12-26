Кубанский «Агрокомплекс» построит молочную ферму в Ростовской области

В Песчанокопском районе Ростовской области в 2017 году «Агрокомплекс» имени Н. И. Ткачева начнет строительство молочной фермы.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия области Константин Рычаловский. Инвестиции в проект молочного комплекса «Жуковский» оценили в 2 млрд рублей. Он будет рассчитан на содержание 2,8 тыс. голов.

По словам директора агрофирмы Евгения Хворостины, проект будет финансироваться за счет собственных средств инвестора и из заемного капитала.

После выхода «Жуковского» на полную мощность валовое производство молока превысит 25 тыс. т в год. Удой на фуражную корову составит 9 тыс. кг в год. Произведенное молоко будет перерабатываться на собственном молокозаводе, а продукция — реализовывать через собственную розничную сеть, сообщает РБК.

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