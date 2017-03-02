Кубанский детский сад «Журавушка» победил на всероссийском конкурсе

Детский сад № 17 «Журавушка» города Тихорецка получил Гран-при на конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

Дошкольное учреждение стало лучшим в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

На участие в федеральном этапе конкурса поступило 333 заявки от организаций-победителей региональных этапов из 52 субъектов РФ. Победителями и призерами конкурса стали 45 организаций из 22 регионов. Гран-при получили три организации, занявшие призовые места в двух номинациях.

Жюри конкурса высоко оценило стратегию формирования здорового образа жизни, разработанную в детском саду. Она включает в себя программы, направленные на решение наиболее актуальных задач социального развития и оздоровления коллектива, улучшения условий труда, обеспечения социальной защиты работников, организацию их отдыха и медицинского обслуживания.

Кроме того, в учреждении есть физиотерапевтический кабинет, комната психологической разгрузки, проводится цикл психогигиенических мероприятий, бесед со священниками, консультаций специалистов по формированию здорового и доброжелательного климата в коллективе.

Для сотрудников детского сада «Журавушка» регулярно организуют поездки на базы отдыха и по туристическим маршрутам, соревнования. Весь коллектив имеет возможность заниматься в тренажерном и физкультурном залах, посещать на льготных условиях бассейн и каток, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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