Кубанский государственный аграрный университет отметил 95-летие

В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) 17 марта прошло мероприятие, посвященное 95-летию вуза.

Мероприятие посетили более 100 гостей. Это представители власти края, депутаты ЗСК и гордумы Краснодара, главы муниципалитетов, профессора и преподаватели кубанских и российских вузов, сотрудники университета.

С праздником преподавателей, студентов и выпускников КубГАУ поздравили заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и вице-губернатор Андрей Коробка.

Лебедев выступил с поздравлениями от имени министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Он отметил, что сельскохозяйственная отрасль страны нуждается в высококвалифицированных научных кадрах. По словам замминистра, для сохранения высоких результатов в сфере АПК требуется комплекс мер, связанный с аграрной наукой и образованием.

«Без новых подходов у нас не получится сохранить эту динамику. Рано или поздно мы начнем стагнировать. Вы — те люди, на которых мы должны опираться. Сейчас по отдельным направлениям имеем непростую ситуацию с кадровым обеспечением. Мы надеемся на аграрные вузы, такие, как ваш», — сказал Лебедев.

Он пояснил, что в вузе сложился сильный профессорско-преподавательский состав. Университет постоянно внедряет современные подходы и решения в обучении студентов.

«Надеюсь, вы сумеете продолжить эту работу. А мы будем распространять ваш опыт на всей территории страны», — добавил замминистра.

Затем Коробка зачитал поздравление губернатора Вениамина Кондратьева и поблагодарил сотрудников университета за кадровое обеспечение и научное развитие агропромышленного комплекса Кубани.

«Сейчас КубГАУ — номер один не только в крае, но и на юге России. На Кубани и органы местного самоуправления, и органы управления АПК в большей части представлены теми выпускниками, которые прошли и окончили школу этого университета. А это главный показатель вашей профессиональной работы», — сказал вице-губернатор.

Он пожелал вузу сохранить и преумножить те добрые традиции, которые были заложены много лет назад.

К гостям обратился ректор КубГАУ Александр Трубилин. Он поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие университета.

Праздник завершился церемонией награждения сотрудников университета медалями и благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ и администрации края. К юбилею ученый совет КубГАУ учредил юбилейные медали. Ими наградили тех, кто работал в университете более 25 лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 17 марта поздравил преподавателей, студентов и выпускников Кубанского государственного аграрного университета с 95-летним юбилеем вуза.

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