Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед матчем на стадионе «Фишт»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 10 марта проанонсировал церемонию открытия нового футбольного стадиона в Сочи.

«Реконструкция стадиона «Фишт» — знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия — Бельгия, который пройдет 28 марта, — по сути, открытие нового спортивного объекта. И это событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно», — рассказал губернатор.

Кондратьев также рассказал о том, что перформанс от болельщиков в ходе игры будут устраивать фанаты футбольного клуба «Кубань». После окончания матча запланирована концертная программа.

«Это будет грандиозный концерт, чтобы все болельщики могли продолжить праздновать, я надеюсь, победу нашей сборной и наслаждаться отдыхом в городе Сочи», — цитирует главу региона пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Два ближайших контрольных матча сборная России проведет на Кубани: 24 марта в Краснодаре пройдет встреча с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи — с Бельгией.

Источник