Кубанский казачий хор стал послом ЧМ-2018 по футболу

Кубанский казачий хор стал послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Соответствующий сертификат коллективу вручили 28 марта в Сочи.

Сертификат передали художественному руководителю хора Виктору Захарченко на открытии товарищеского матча сборных России и Бельгии, который проходит на стадионе «Фишт».

Солисты Кубанского казачьего хора исполнили гимны стран-участниц матча. Гимн Бельгии прозвучал на голландском, немецком и французском языках, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Этим матчем откроют стадион «Фишт», который находился на реконструкции.

Послами ЧМ-2018 также были назначены вице-президент Российского футбольного союза, почетный гражданин Армавира Никита Симонян, теннисистка Елена Веснина, хоккеист сборной России Александр Овечкин, актер Сергей Светлаков, фигурист Евгений Плющенко, сын советского футболиста Славы Метревели, российский актер Данила Козловский.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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