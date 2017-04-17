Кубанский казачий хор впервые споет с Александром Розенбаумом

Совместное выступление пройдет в мае в рамках фестиваля-марафона «Гуляй да пой, станичники!».

На сцену дворца спорта «Олимп» в Краснодаре 20 мая выйдут больше 50 российских исполнителей — Таисия Повалий, Олег Газманов, группа «Самоцветы», Кубанский казачий хор и многие другие. Концерт проводится при поддержке министерства культуры Краснодарского края.

«Очень здорово, что именно наши коллективы сегодня земляки так же ждут, как и лучших звезд российской эстрады», — считает министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

В прошлом году фестиваль имел огромный успех. В следующем году марафон, возможно, предстанет в новом формате.

«Может быть, рок-культура придет. Мы, может быть, новые краски покажем. Так, как принимает здесь зритель, не принимает нигде. Поэтому сюда хотят ехать, сюда рвутся», — считает генеральный продюсер фестиваля «Гуляй да пой, станичники!» Джема Лютова.

На концерте также вручат премию имени народного артиста России Анатолия Лизвинского. В прошлом году заветная статуэтка досталась Михаилу Шуфутинскому, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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