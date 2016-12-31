Кубанский конькобежец Кулижников выступит на ЧМ после травмы

Конькобежец из Краснодарского края Павел Кулижников в феврале выступит на чемпионате мира в Южной Корее.

Об этом сообщил тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев. По его словам, Кулижников пропустит чемпионат Европы, который пройдет в голландском Херенвене с 6 по 8 января.

«Он не успел восстановиться после травмы и достойно подготовиться к чемпионату Европы. Кулижников в Херенвене не побежит и вся дальнейшая подготовка будет строиться в фокусе на чемпионат мира по отдельным дистанциям», — пояснил тренер.

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет в южнокорейском Канныне с 9 по 12 февраля, сообщает «Р-Спорт».

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