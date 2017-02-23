Кубанский конькобежец Кулижников завершил ледовый сезон

Конькобежец из Краснодарского края Павел Кулижников завершил сезон и не примет участия в заключительном этапе Кубка мира в Норвегии, который пройдет 11 и 12 марта.

Об этом в феврале рассказал тренер спортсмена Дмитрий Дорофеев.

«Кулижников закончил ледовый сезон, в норвежский Ставангер на финал Кубка мира не поедет. Он продолжает восстанавливаться и тренироваться по индивидуальному плану», — сказал тренер.

Конькобежец пропустил чемпионат мира на отдельных дистанциях в корейском Пхенчхане. Также он не примет участия в мировом первенстве в спринте в канадском Калгари, сообщает ТАСС.

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