Кубанский пловец Изотов завоевал серебро на чемпионате России

Представитель Краснодарского края Данила Изотов в апреле на чемпионате России по плаванию завоевал серебряную медаль.

На дистанции 100 м вольным стилем Изотов полсекунды уступил москвичу Владимиру Морозову. Замкнул тройку призеров Никита Королев из Татарстана.

Данила Изотов выполнил норматив для попадания на июльский чемпионат мира, который пройдет в Венгрии.

В Москве сильнейшие пловцы России продолжают борьбу — 13 апреля им предстоит преодолеть дистанцию 200 м вольным стилем, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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