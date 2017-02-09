Кубанский рис отметили государственным Знаком качества

Российская система качества (Роскачество) в 2017 году провела исследование рисовой крупы разных торговых марок.

При оценке продукции использовали такие показатели как качество, безопасность и потребительские свойства.

Государственный Знак качества присвоили рису, выращенному в Краснодарском крае. Это рис «Националь Кубанский» и «Националь Краснодарский». Эксперты отметили высокое качество крупы и отсутствие в продукции пестицидов и посторонних примесей.

Знак качества присваивают товарам по результатам веерных исследований. Продукцию приобретают в торговых точках, проверяют на соответствие стандартам Роскачества. Эти стандарты находятся на верхней границе или превышают требования современных ГОСТов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в октябре 2016 года урожай риса превысил 1 млн т. Президент России Владимир Путин поблагодарил кубанских рисоводов за исторический урожай. С рекордным урожаем аграриев Кубани поздравила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В 2016 году в регионе увеличили площадь посевов риса за счет земель, которые фермеры не обрабатывали на протяжении десятков лет. Урожай собирали с площади 137 тыс. га. В 2017 году начнут испытывать в полевых условиях четыре новых кубанских сорта риса. Они особо устойчивы к болезням и будут быстро всходить.

«Факты 24» узнали, можно ли приготовить из кубанского риса роллы и плов.

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