Кубанский студент занял первое место на чемпионате WorldSkills в Китае

Студент Вознесенского техникума Краснодарского края Александр Леушин занял первое место на международном чемпионате WorldSkills в Китае.

Об этом сообщили в апреле в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению на территории Краснодарского края финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» под председательством губернатора Вениамина Кондратьева.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Константин Федоренко отметил, что в Гуанчжоу завершился международный чемпионат WorldSkills среди национальных сборных Китая, Японии, Тайваня, Австралии и России.

Кубанский студент стал победителем в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».

«Экономика начинается с рабочих профессий, которых сегодня становится все меньше, и престиж профессионального образования также резко снизился — акценты стали расставлять по-другому. Чемпионат WorldSkills повышает статус и престиж обычной рабочей профессии», — подчеркнул Кондратьев.

Федоренко заявил, что движение «Молодые профессионалы» в крае развивается стремительно. В 2016 году на территории Кубани прошел региональный конкурс и полуфинал национального чемпионата в Южном федеральном округе по 27 компетенциям на базе выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг».

Всего чемпионат посетили более 98 тыс. школьников, студентов и гостей из 44 муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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