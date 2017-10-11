Кубанское казачье войско отметит 321-летие со дня образования

Праздничные мероприятия пройдут 14 октября по всему Краснодарскому краю, а также в Адыгее, Карачаево-Черкесии и Абхазии.

Праздник посвятят Дню кубанского казачества и Дню образования Кубанского казачьего войска. Парады и народные гулянья запланированы в станицах Каневской, Северской, Калининской, селе Белая Глина, поселке Тульском, Новороссийске и Армавире.

В местных храмах и церквях проведут богослужения. Затем казаки пройдут торжественным маршем. На центральных площадях будут работать традиционные курени, творческие коллективы проведут концерты. Народные мастера развернут выставки, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

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