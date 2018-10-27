Кубанское отделение «Красного Креста» соберет средства для пострадавших при ЧС

Филиал Общероссийской общественной организации открыл специальный счет.
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, жители Кубани и регионов России могут оказать финансовую помощь пострадавшим Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. Для этого нужно перечислить деньги по следующим банковским реквизитам:
Р/счет № 40703810330000000106 ОКФС 53
Краснодарское отделение № 8619 ПАО
«Сбербанк» Краснодара ОКОПФ 83
К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300
ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600
КПП 230901001 ОКОНХ 98600
БИК 040349602 ОКПО 02939632
ОГРН 1032335004943
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.
В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.
В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.
На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей.
О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.
Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.
Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.
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