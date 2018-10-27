Кубанское отделение «Красного Креста» соберет средства для пострадавших при ЧС

Филиал Общероссийской общественной организации открыл специальный счет.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, жители Кубани и регионов России могут оказать финансовую помощь пострадавшим Туапсинского, Апшеронского районов и Сочи. Для этого нужно перечислить деньги по следующим банковским реквизитам:

Р/счет № 40703810330000000106 ОКФС 53

Краснодарское отделение № 8619 ПАО

«Сбербанк» Краснодара ОКОПФ 83

К/счет 30101810100000000602 ОКОГУ 61300

ИНН 2309030678 ОКОНХ 98600

КПП 230901001 ОКОНХ 98600

БИК 040349602 ОКПО 02939632

ОГРН 1032335004943

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсинском районе выпало около 110 мм осадков — это двухмесячная норма. Ввели режим ЧС. Из-за потока воды в реку упал пролет автомобильного моста на трассе Туапсе — Апшеронск в селе Цыпка.

В ночь с 25 на 26 октября из-за обильных осадков подтопило федеральную трассу А-147 в Сочи. Из-за подъема уровня воды в реке Макопсе закрыли движение транспорта. Паводком размыло насыпь возле опоры моста, произошел обвал земляного полотна. Было разрушего около 200 кв. м автодороги.

В зону подтопления попали пять населенных пунктов Сочи.

На Кубани на выплаты пострадавшим при ЧС зарезервируют 1 млрд рублей.

О том, куда обращаться жителям пострадавших районов, читайте здесь.

Фотографии наводнения в Туапсинском районе смотрите здесь.

Фоторепортаж о последствиях наводнения в селе Кривенковском смотрите здесь.

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