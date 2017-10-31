Кубанское вино получило приз на международном конкурсе в Италии

В Бергамо прошел XIII Международный винодельческий конкурс «Эмоции мира: Мерло и Каберне вместе».

Вино из Краснодарского края «100 оттенков красного. Каберне Фанагории» урожая 2013 года получило Приз прессы, представленный журналистами, пишущими о вине и еде. Эту награду присуждают лучшему напитку из каждой страны-участницы, который набрал более 85 из 100 баллов — уровень золотой медали.

В этом году на конкурс прислали 256 образцов вин из 23 странах мира. Напитки оценивала коллегия, состоящая из 76 судей, представлявших 29 стран. Всего по итогам конкурса было присуждено 20 призов прессы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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