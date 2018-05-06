Кубанского балетмейстера Олега Рачковского удостоили звания «Рыцарь танца»

На сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко прошла торжественная церемония награждения лауреатов конкурса «Душа танца».

Звание «Рыцарь танца» получил балетмейстер-репетитор Театра балета Юрия Григоровича Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л. Г. Гатова» Олег Рачковский.

В гала-концерте приняли участие солисты краснодарского Театра балета Юрия Григоровича. Заслуженные артисты Кубани Владимир Морозов и Марина Фадеева исполнили композицию на музыку арии Далилы из оперы «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса в хореографии Олега Рачковского, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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