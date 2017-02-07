Кубанского баскетболиста Мозгова перевели в резерв «Лейкерс»

Российский центровой Тимофей Мозгов в феврале был переведен в резерв клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс».

Решение о переводе принял тренер команды Люк Уолтон. Отмечается, что он недоволен формой Мозгова и считает, что игрок уже не будет прогрессировать.

В клубе также считают зарплату россиянина — 64 млн долларов за четыре года — не соответствующей уровню его игры.

«Прямо сейчас трудно передать, что происходит у меня в голове. У меня много разных мыслей. Были ли у меня вопросы к Уолтону по поводу решения? Много. Но все не так просто. Возможно, я должен найти какие-то ответы самостоятельно. Мне нужно время», — прокомментировал Мозгов.

Ранее 30-летний россиянин не вышел на паркет в матче НБА с командой «Нью-Йорк Никс», в котором «Лейкерс» победил со счетом 121:107, «Лента.ру».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Тимофей Мозгов 26 октября 2016 года провел первую игру за «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Хьюстона» и набрал 12 очков. Ранее он выступал за «Кливленд», с которым стал чемпионом НБА.

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