Кубанского легкоатлета Шубенкова номинировали на премию Минспорта

Проголосовать за него можно в номинации «Спортсмен года».

Голосование стартовало 20 ноября на официальном сайте организации.

На награду в номинации «Спортсмен года» претендуют хоккеист Павел Дацюк, легкоатлет Сергей Шубенков и лыжник Александр Большунов.

В число претендентов на премию в номинации «Спортсменка года» вошли фигуристка Алина Загитова, гимнастка Ангелина Мельникова и рапиристка Инна Дериглазова.

На звание «Тренер года» года претендуют главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, тренер сборной России по лыжным гонкам Еленой Вяльбе и личный тренер легкоатлетки Марии Ласицкене Геннадий Габрилян.

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