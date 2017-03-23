Кубанского полицейского восстановили на службе после увольнения по делу об игровых автоматах

Бывшего заместителя начальника ОРЧ УЭБиПК ГУ МВД по Краснодарскому краю, уволенного из МВД в связи с уголовным делом по обвинению в превышении полномочий, восстановили на службе.

Октябрьский суд Краснодара удовлетворил заявление Андрея Хотеенко о его реабилитации в связи с прекращением уголовного преследования, а также о восстановлении его трудовых прав.

«Полковнику Хотеенко должна быть предложена должность в ГУ МВД, с которой он был уволен в 2012 году, или равноценная должность, кроме того, должно быть выплачено денежное содержание за все годы отстранения от службы», — пояснил адвокат Анатолий Резников.

По его словам, прокуратура вернула дело следователям и четырежды указывала следствию на необходимость устранения недоработок. В итоге Следственное управление СК РФ по краю прекратило производство в отношении Хотеенко за отсутствием состава преступления, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», уголовное дело в отношении полковника Хотеенко было возбуждено в марте 2012 года после обысков в нелегальных игорных заведениях Краснодара. Там обнаружили игровые автоматы. Правоохранители предположили, что эти автоматы уже конфисковали в декабре 2011 года, тогда их отправили на хранение во дворе управления экономической безопасности ГУ МВД по краю. Позже Хотеенко поручил своим подчиненным передать автоматы на хранение в пригород Краснодара, что, по мнению обвинения, способствовало возвращению нелегального оборудования в оборот.

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