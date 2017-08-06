Кубанскую авиацию задействовали в тушении природного пожара в Крыму

Площадь возгорания в горах в Судаке составляет 50 га.

«Задействованы вертолет Ка-32, который базируется в 29-ПЧ села Прасковеевка, и самолет-амфибия Бе-200 из Геленджика», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По данным ГУ МЧС по Республике Крым, в городском округе Судак в труднодоступной горной местности действует природный пожар на площади 50 га. Угрозы населенному пункту нет. К тушению пожара привлечены вертолеты, которые слили на возгорание 155 тыс. л воды за 31 слив. Для ликвидации пожара также создан оперативный штаб, сообщает ТАСС.

«Огонь бушует на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не в состоянии. Личному составу приходится работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

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