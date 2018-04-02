Кубанскую легкоатлетку Чернову дисквалифицировали на четыре месяца

Татьяна Чернова признала санкции Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил.

Чернова подписала форму признания санкций IAAF. Признание легкоатлетки ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА. Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 26 марта. Все результаты Черновой, показанные в период с 17 августа 2008-го по 15 августа 2009 года, подлежат аннулированию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле 2017 года кубанскую легкоатлетку Татьяну Чернову, завоевавшую бронзовую медаль в семиборье на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. В организме Черновой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.

До этого в ноябре 2016 года CAS лишил Чернову бронзы Олимпиады — 2012 и золота чемпионата мира — 2011.

Ппозднее спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение, но апелляция была отклонена.

На данный момент в активе Черновой осталась бронзовая медаль чемпионата мира в помещении 2010 года в пятиборье, сообщает ТАСС.

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