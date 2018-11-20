Кубанскую мебель представили на международной выставке в Москве

В столице с 19 по 23 ноября проходит 30-я Международная выставка «Мебель — 2018».

В этом году лучшие образцы мебели на общей площади 78 тыс. кв. м демонстрируют 782 компании из 28 стран мира, в том числе 552 российских предприятия.

В работе выставки принимает участие департамент промышленной политики Кубани и ведущие производители мебели: «АМК-Троя», «Пирамида», «Е1», «Мебель Май». Предприятия представляют корпусную мебель, шкафы-купе, столешницы, столы и стулья из массива.

Мебельная и деревообрабатывающая промышленность — важная и приоритетная для развития в крае отрасль. Она представлена более чем 1,5 тыс. предприятиями, на которых занято более 10 тыс. человек, отметил руководитель департамента промышленной политики региона Иван Куликов.

Продукция кубанских производителей пользуется широким спросом не только в регионе, но и за его пределами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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