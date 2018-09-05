Кубанскую метательницу копья Абакумову дисквалифицировали на четыре года

Российская легкоатлетка дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки проб с Олимпиады-2008 в Пекине и чемпионате мира-2011 в Тэгу.

Дисквалификация Марии Абакумовой отсчитывается с 18 мая 2016 года. Результаты 32-летней спортсменки аннулированы с 21 августа 2008 года по 20 августа 2012 года, сообщает «Р-Спорт».

Спортсменка из Краснодарского края — чемпионка мира в метании копья, дважды выигрывала бронзу мировых первенств.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 2016 году МОК лишил Абакумову медали Олимпиады-2008. CAS отклонил апелляцию кубанской легкоатлетки. Судьи постановили, что представители спортсменки не смогли доказать, что методы, благодаря которым в допинг-пробах были обнаружены следы запрещенных веществ, не соответствовали международным стандартам.

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