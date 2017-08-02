Кубанскую спортсменку Викторию Валюкевич дисквалифицировали на два года

Ее признали нарушившей антидопинговые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики. Виктория Гурова (Валюкевич) подписала форму признания санкций IAAF. Добровольное признание ратифицировано дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

В результате повторной проверки пробы легкоатлетки, отобранной на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, обнаружили запрещенное вещество — дегидрохлорметилтестостерон.

Валюкевич дисквалифицировали на два года с даты временного отстранения — 6 января. Аннулированию подлежат результаты спортсменки, которых она достигла с 5 августа 2012 года по 4 августа 2014 года, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МОК в марте аннулировал результаты с Олимпиады-2012 года кубанской легкоатлетки Виктории Валюкевич.

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