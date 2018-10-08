«Кубанскую ярмарку» в Краснодаре посетили более 100 тыс. гостей

Крупнейший аграрный форум юга России завершил работу 7 октября.

Свои достижения представили фермерские хозяйства Краснодарского края. Выставка была разделена на 12 кластеров: животноводство, птицеводство, растениеводство и садоводство, пивоварение, виноделие, пчеловодство и другие. Для народных мастеров впервые подготовили отдельную зону.

Ярмарка длилась четыре дня. От имени губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева благодарность участникам аграрного форума выразил министр сельского хозяйства региона Федор Дерека.

«Продукция, которая была представлена нашими сельхозтоваропроизводителями, пользуется огромным спросом не только на территории Краснодарского края, но и за ее пределами. Она экологически чистая, качественная и востребованная», — отметил Федор Дерека.

Лучшие участники «Кубанской ярмарки» получили дипломы, каждый в своем кластере. Победителями в животноводстве стали фермеры из Успенского и Калининского районов, а Новопокровский и Красноармейский привезли на форум больше всего овощей и грибов.

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Кубанская ярмарка

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