«Кубаньэнерго» направит 600 млн рублей на реконструкцию подстанции в Майкопском районе

В первый день работы Российского инвестиционного форума генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов и врио главы Республики Адыгеи Мурат Кумпилов подписали соглашение о сотрудничестве в проведении масштабной реконструкции подстанции 110 кВ «Хаджох» — крупнейшего центра питания горной Адыгеи.

Инвестиции «Кубаньэнерго» в реконструкцию объекта составят около 600 млн рублей.

Модернизация и техническое перевооружение подстанции предусматривает ее оснащение современным оборудованием от отечественных производителей и увеличение трансформаторной мощности в 2,5 раза, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Мы всегда говорим, что самым главным для социально-экономического развития региона являются инвестиции. А для того чтобы они поступали, необходимо создавать инфраструктуру, в первую очередь электросетевую. Реконструкция подстанции «Хаджох» даст возможность в полном объеме обеспечить электроэнергией туристическую отрасль. Подписание соглашения с «Кубаньэнерго», уверен, станет мощным импульсом к дальнейшему развитию региона», — сказал Кумпилов.

В рамках соглашения стороны намерены обеспечить ввод энергообъекта в промышленную эксплуатацию до конца 2017 года. Кабинет министров республики берет на себя обязательства оказать содействие в реализации проекта и обеспечить проведение градостроительных и землеотводных процедур. «Кубаньэнерго», в свою очередь, реализует проект «Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Хаджох» и согласует проектную документацию.

«С руководством Республики Адыгеи у нас сложились давние дружеские отношения. Ежегодно мы вкладываем значительные инвестиции в развитие инфраструктуры региона. В прошлом году была введена в эксплуатацию подстанция «Адыгейская», строительство которой обеспечило возможность дальнейшего развития промышленного и торгового комплексов, а также повысило надежность энергоснабжения 15 тыс. человек в городе Адыгейск. В этом году мы поставили задачу по дальнейшему развитию электросетевого комплекса горного кластера республики. Реконструкция подстанции «Хаджох» удовлетворит как существующий, так и перспективный спрос в энергоснабжении туристических объектов», — уверен Гаврилов.

Подстанция «Хаджох» обеспечивает энергоснабжение Майкопского района, где в настоящее время реализуется ряд важных инвестиционных проектов федерального значения. Энергообъект питает потребителей пяти населенных пунктов: поселков Каменномостский, Победа, станиц Абадзехская, Даховская и хутора Веселый с общей численностью населения 5,7 тыс. человек, четыре социально значимых объекта. К подстанции также подключены туристические и рекреационные объекты: Свято-Михайловская Афонская Закубанская пустынь, турбазы, санатории.

Подстанция обеспечивает электроэнергией крупные промышленные объекты: предприятие по добыче и переработке нерудных строительных материалов «Нерудстройком», завод по производству сухих строительных смесей «ВОЛМА-Майкоп».

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