«Кубаньэнерго» обеспечило надежное электроснабжение в условиях непогоды

В связи с ухудшающейся погодой оперативные бригады ПАО «Кубаньэнерго» переведены в режим повышенной готовности.

Мобилизован аварийный персонал и спецтехника. Ведется постоянный мониторинг погодных условий, наблюдение за возможным образованием гололеда на проводах воздушных линий электропередачи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

По информации синоптиков, 8-9 февраля местами в Краснодарском крае и Республике Адыгее ожидаются осадки в виде мокрого снега, в отдельных пунктах сильные, местами возможно налипание снега, гололед, усиление ветра до 23 м/с. В северной половине края — метель. Температура в северной части до -10…-13 °С. В юго-западных районах края усиление ветра возможно до 30-35 м/с.

В случае необходимости при возникновении локальных нарушений на энергообъектах бригады «Кубаньэнерго» готовы оперативно прибыть на место для ликвидации возможных технарушений. Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов. Энергетики также готовы оперативно отработать заявки бытовых потребителей. Подготовлены резервные источники питания.

Налажено оперативное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, региональными подразделениями МЧС, администрациями районов.

Для населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

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