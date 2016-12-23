«Кубаньэнерго» открыло после реконструкции подстанцию «Гиагинская» в Адыгее

«Кубаньэнерго» ввело в эксплуатацию после масштабной реконструкции подстанцию 35 кВ «Гиагинская», почти в два раза увеличив ее мощность.

Компания вложила в модернизацию объекта более 26 млн рублей. Торжественный запуск, приуроченный к 95-летию подписания декрета об электрификации, состоялся 22 декабря, в День энергетика. Модернизация объекта выполнена в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2014 году генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным и Главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Специалисты адыгейского филиала «Кубаньэнерго» выполнили комплекс технических мероприятий на подстанции, которые призваны повысить надежность и качество энергоснабжения потребителей станицы Гиагинской с населением свыше 15 тыс. человек и ряда бюджетообразующих предприятий, среди которых молочный завод «Гиагинский» – флагман сыроделия в республике.

«Реконструкция подстанции создала запас мощности, что предоставит нам возможность развивать экономику как Гиагинского района, так и Адыгеи в целом», – подчеркнул министр экономического развития и торговли Республики Адыгея Махмуд Тлехас.

Энергетики выполнили установку двух силовых трансформаторов общей мощностью до 13 МВА, провели замену релейной защиты и автоматики. Подстанция также питает Адыгейское бройлерное объединение, хлебозавод «Гиагинский» и ряд крестьянских и фермерских хозяйств.

«Мы, как социально ответственная компания, и впредь будем продолжать развивать сотрудничество с республикой и исполнять достигнутые ранее договоренности. Очень символично, что это событие проходит в наш профессиональный праздник — День энергетика», – отметил заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности «Кубаньэнерго» Андрей Голов.

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