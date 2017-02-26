«Кубаньэнерго» примет участие в Российском инвестфоруме «Сочи-2017»

ПАО «Кубаньэнерго» примет участие в Российском инвестиционном форуме «Сочи 2017», который пройдет 27-28 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка.

«Кубаньэнерго» представит проекты по созданию и развитию энергетической инфраструктуры на Таманском полуострове, а также на территории горного кластера Республики Адыгеи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

«Кубаньэнерго» — заказчик строительства целого ряда объектов энергетической инфраструктуры, призванных обеспечить динамичное развитие Таманского полуострова. В том числе это объекты, которые обеспечат электроснабжение морского порта Тамань и дорожной инфраструктуры, обеспечивающей подход к транспортному переходу через Керченский пролив. В рамках проекта будут построены подстанция 220 кВ «Порт» и линии электропередачи уровнем напряжения 35-110-220 кВ.

«Кубаньэнерго» также реализует целый комплекс мероприятий в Республике Адыгее, направленных на содействие развитию инфраструктуры и бизнеса. В 2017 году будет завершена реконструкция подстанции 110 кВ «Хаджох» — крупнейшего центра энергопитания горной Адыгеи.

Подстанция «Хаджох» обеспечивает энергоснабжение горно-туристической территории республики — Майкопского района, где в настоящее время реализуется ряд важных инвестиционных проектов федерального значения.

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