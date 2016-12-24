«Кубаньэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей станицы Тамань

Специалисты «Кубаньэнерго» 24 декабря оперативно восстанавливают электроснабжение станицы Тамань Темрюкского района, нарушенное автокраном.

В результате несогласованных с энергетиками работ стрелой тяжелой автотехники был поврежден провод высоковольтной линии. В результате инцидента без электроснабжения осталась часть потребителей станицы Тамань, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Часть потребителей уже запитаны по резервной схеме. Специалисты прилагают все усилия для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии в Темрюкском районе 24 декабря без света остались более13 тыс. человек.

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