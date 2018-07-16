КубГМУ завершил проект по углубленной профориентации школьников

В проекте «УникУМ» приняли участие 138 учащихся школ и 20 волонтеров из числа преподавателей и студентов университета.

«УникУМ» проводился второй год подряд с 15 июня по 13 июля. Его организовали волонтерский центр КубГМУ совместно с региональным отделением общероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

По словам организаторов, проект позволил школьникам узнать больше фактов о выбранной профессии, о возможностях самореализации в ней. Одна из основных его целей — развенчание мифов о специализации, показ медицины изнутри.

Программа «УникУМа» включала экскурсии для школьников 12-17 лет в музеи и виварий КубГМУ, общение с кураторами, квесты, интеллектуальные игры. На лекциях подросткам рассказали об основных принципах работы системы здравоохранения РФ, социально-значимых заболеваниях, вреде курения и употребления алкоголя, оказании первой помощи, медицинской этике, волонтерстве. Также школьники из Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края и Ростовской области в течение шести дней посещали больницу скорой медицинской помощи и краевого клинического госпиталя ветеранов войн.

По итогам проекта школьники сдали два экзамена, получили представление о выбранной профессии, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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