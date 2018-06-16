КубГТУ 16 июня отмечает 100-летний юбилей

Вуз считается старейшим высшим учебным заведением на Кубани и Северном Кавказе.

Он был основан 16 июня 1918 года решением съезда Совета народного образования Кубано-Черноморской Республики и назывался Северо-Кавказский политехнический институт, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе вуза.

За вековой период деятельности здесь подготовили около 130 тыс. высококвалифицированных специалистов для России и иностранных государств, в их числе немало кубанских руководителей производств, ученых, предпринимателей, изобретателей, представителей органов исполнительной и законодательной власти.

КубГТУ шесть лет подряд входит в число сотни лучших вузов России, университет стал обладателем премии Правительства РФ за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Сейчас технологический университет занимает ведущее место среди вузов юга России по научным исследованиям и разработкам в области пищевой и перерабатывающей индустрии, нефтехимического и нефтеперерабатывающего комплекса, энергосбережения, автодорожного, промышленного и гражданского строительства, машиностроительного производства, обеспечения техносферной, информационной и экономической безопасности.

Также преподаватели университета внесли вклад в развитие отечественного виноделия: в 1942 году они создали «Советское шампанское».

Первый заведующий кафедрой прикладной механики Анатолий Серебренников был одним из создателей первого в мире тяжелого многомоторного самолета «Русский витязь».

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