КубГТУ планирует принять в этом году 6 тыс. новых студентов

Эти данные 29 марта озвучили в центральной приемной комиссии. Там уже идет подготовка к наплыву абитуриентов. Кампания этого года начнется 20 июня.

«Качественное образование, которое ребята получают в нашем вузе, инженерное образование, в настоящий момент востребовано. Основываясь на результатах приемной кампании 2017 года, смело можно сказать, что специальности таких институтов, как институт нефти, газа и энергетики, институт строительства и транспортной инфраструктуры, институт компьютерных систем, информационной безопасности, были очень востребованы среди абитуриентов прошлого года», — ответственный секретарь центральной приемной комиссии КубГТУ Елена Дунец.

Университет в этом году отметит свое столетие. Сегодня это единственный вуз края, который несколько лет подряд входит в сотню ведущих высших учебных заведений России. В его составе восемь институтов, инженерно-технологический колледж, филиалы в Армавире и Новороссийске.

Кроме того, в этом году впервые будет осуществляться прием по программам среднего профессионального образования выпускников девятых классов.

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