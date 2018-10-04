КубГТУ представил на «Кубанской ярмарке» функциональные продукты

На стенде «политеха» гости форума могли познакомиться с новейшими разработками в области пищевой промышленности. Здесь можно заказать проект, который поможет улучшить работу предприятия.

«Мы представили работу нашего инжинирингового центра, который создает и разрабатывает проекты для строительства новых и реконструкции действующих предприятий пищевой промышленности: зерноперерабатывающих, маслоперерабатывающих. Внедряются эти проекты в производство от начала строительства до запуска», — отметила ректор КубГТУ Ирина Красина.

Кроме этого, университет представил на «Кубанской ярмарке» ноу-хау — функциональные пищевые продукты собственного производства. В частности, это блины из специальной муки: от такого угощения не набираешь вес, и оно идеально подходит для здорового образа жизни.

Во время выставки мастер-классы проведут студенты кафедры общественного питания и сервиса. Победители кулинарных олимпиад раскроют гостям секреты приготовления выпечки и других блюд.

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Кубанская ярмарка

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