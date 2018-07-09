КубГТУ выпустил 50 инженеров-нефтехимиков

Дипломы получили выпускники кафедры нефти и газа Кубанского государственного технологического университета.

«Это одно из самых востребованных направлений подготовки и в нашем университете, и нашими работодателями. Потому что в крае есть нефтеперерабатывающие предприятия», — сказала и. о. ректора КубГТУ Ирина Красина.

«Ребята учатся в самом современном университете и проходят базу практики на самых лучших предприятиях не только Кубани, но и России», — отметил президент КубГТУ Владимир Лобанов.

Председателем государственной экзаменационной комиссии в этом году стал генеральный директор Краснодарского нефтеперерабатывающего завода Сергей Кращук.

«Краснодарский нефтеперерабатывающий завод уже не одно десятилетие плодотворно работает с университетом. Это надежная кузница кадров. Многие выпускники кафедры технологии переработки нефти и газа работают на нашем предприятии, как на рядовых инженерных должностях, так и на должностях руководителей. Наши двери всегда открыты для талантливых, целеустремленных молодых специалистов», — подчеркнул Сергей Кращук.

Защита дипломов, как говорят сами выпускники, была непростой. Ответить на вопросы во многом помогла именно практика, которую они проходили на нефтезаводе.

«Все помогали, вопросы были сложноваты. Но вовремя собралась с силами и ответила все, что было необходимо», — рассказала выпускница КубГТУ Екатерина Шамардина.

«Дальше планирую направиться в магистратуру, опять в наш вуз», — рассказал выпускник КубГТУ Александр Олейников.

Кафедра нефти и газа в этом году отметит свое 60-летие. В планах — новые программы обучения совместно с ведущими предприятиями Кубани.

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