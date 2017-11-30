КубГУ вошел в тройку лидеров по финансовому менеджменту вузов за 2016 год

30 ноября в 16:49

Итоги рейтинга озвучили в Министерстве образования России. По словам ректора университета Михаила Астапова, залог успеха — умение коллектива управлять средствами.

«Особое внимание мы уделили финансовому ликбезу. Прежде всего среди руководителей центра финансовой ответственности. В результате нам удалось не только спланировать, но и организовать работу, что в конечном итоге позволило успешно закончить финансовый год», — пояснил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Руководителей успешных вузов наградила министр образования Ольга Васильева. Она отметила, что ректоры должны планировать бюджет учреждения на три года вперед. Вузам необходимо научиться регулировать свои доходы и расходы. А министерство возьмет на себя функцию контроля. В этом году ведомство рассмотрело работу более 200 образовательных учреждений.

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