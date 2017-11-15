Кубок чемпионата мира по футболу привезли в студию «Кубань 24»

Зрители смогут увидеть мечту всех футбольных команд в эфире «Хорошего утра» и ток-шоу «Через край».

«Кубань 24» — единственный телеканал в крае, кому доверили этот трофей. Золотую статуэтку весом в 6 кг привезли с огромными предосторожностями. До этого правоохранители осмотрели буквально каждый метр здания телекомпании.

Кубок доставили в краевую столицу накануне из Волгограда. Официальная презентация состоялась на стадионе «Краснодар».

Фоторепортаж с презентации кубка смотрите здесь.

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